梅赛德斯-AMG GLC 53 4MATIC+ 车型将于 10 月 29 日上市，换用 3.0T 直列六缸涡轮增压发动机

IT之家 10 月 18 日消息，梅赛德斯-AMG 宣布旗下 GLC 53 4MATIC+ 车型将于 10 月 29 日上市，该车主要换用动力更强的 3.0T 直列六缸涡轮增压发动机，最大功率为 455 马力，峰值扭矩达到 600 牛 · 米。

据官方介绍，该车配备的全新 3.0T 直列六缸发动机带有 7.5kW 的电动辅助增压器和传统废气涡轮增压器，最大功率为 455 马力，峰值扭矩达到 600 牛 · 米，在超增压模式下，可以在 10 秒时间内把峰值扭矩提升到 640 牛 · 米。ISG 整合式启动电机可以提供 17kW/205 牛 · 米的动力辅助，可以提升车辆的油门响应性能，同时有利于降低油耗。与发动机匹配的是 9 挡手自一体变速箱。

底盘方面，新车将搭载 AMG 专属动态操控系统、AMG Performance 4MATIC+ 四轮驱动与 AMG RIDE CONTROL 可变阻尼悬架系统。提供 AMG DYNAMIC PLUS 选装套件，可以解锁 RACE 模式、主动式发动机支座、电控式后轴限滑差速器，并首度在 AMG SUV 车型中引入 Drift Mode 漂移模式。

作为参考，IT之家获悉现款在售 AMG GLC 43 4MATIC 车型搭载 2.0T 发动机，最大功率为 421 马力，峰值扭矩达到 500 牛 · 米。