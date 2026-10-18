日本二手商品连锁品牌 BOOKOFF 会员系统遭黑客入侵，超 638 万用户数据泄露

IT之家 10 月 18 日消息，日本二手商品连锁品牌 BOOKOFF 于 10 月 13 日发布公告，确认旗下会员系统遭第三方入侵，共有 642 万 7735 条用户数据遭泄露，涉及 638 万 3279 人，其中包括 21 万 2371 名已注销用户。

BOOKOFF 表示，旗下用户管理系统于 10 月 4 日起遭黑客入侵，公司于 10 月 6 日成功封锁攻击来源的连接及遭利用的访问途径，并加强访问控制。目前，已知的黑客访问途径均已完成封锁。

本次事件影响通过 BOOKOFF 官方 App、线上商店及网站注册的会员，仅持有实体会员卡、未注册 App 或网络会员的用户不在影响范围内。可能泄露的信息包括姓名、出生日期、性别、电子邮箱地址、电话号码、会员登记的邮政编码及地址、积分卡号、会员编号，以及经过哈希处理的密码数据。

目前，BOOKOFF 正在陆续向受影响的用户电子邮箱发送通知。由于涉及人数超过 638 万，完成全部通知预计需要一段时间。BOOKOFF 呼吁受影响会员及时修改官方 App 及线上商店的登录密码。如果在其他服务中使用了相同或相似的密码，也应一并更换，以降低其他账号遭到连带入侵的风险。

公司还特别提醒会员警惕冒充 BOOKOFF 或相关机构的可疑电子邮件、短信及电话。官方通知不会附上引导用户前往密码修改页面的链接，也不会通过电子邮件、短信或电话索取用户的密码、信用卡信息及银行账户信息。

BOOKOFF 还表示，此次事件对集团经营业绩的影响仍在评估中，尚未计入截至 2027 年 5 月的财年业绩预测。