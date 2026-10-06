日本烤肉连锁店“烧肉王”会员系统被黑，超千万条顾客信息泄露

IT之家 10 月 6 日消息，日本烤肉连锁店“烧肉王”的运营方 —— 物语集团 10 月 5 日发布公告，其烧肉王官方 App 的会员管理系统被第三方非法访问，10,788,963 名会员信息被泄露。该应用的注册用户数为 10,808,784，泄露信息覆盖了大部分用户。

IT之家从公告获悉，泄露的信息包括会员号码、姓名（应用注册名）、电子邮件地址和电话号码。另一方面，登录密码、出生日期、性别、邮政编码和持有积分等信息尚未泄露。

10 月 2 日，未经授权的访问得到确认。该公司关闭了通讯并采取了其他防御措施，但在第二天，即 10 月 3 日，该公司确认了会员信息泄露。

目前，没有证据表明泄露的信息已被滥用。官方确认此次信息泄露是由于第三方未经授权访问造成的，仍在调查泄露原因。

在实施防止外部未经授权访问的措施后，烧肉王官方 App 将继续提供服务。公司其他品牌的官方 App 也采取了类似措施，未发现类似的信息泄露或其他相关事件。

物语集团（株式会社物语集团）是一家日本上市餐饮集团，1949 年创立，在海内外经营多个餐饮品牌，包括烧肉王、肉肉大米、蟹的岡田屋、薪火烧肉源之屋等。