王腾分享“从小米离职一年以来心路历程”：还是非常感谢小米、感谢雷总

IT之家 10 月 18 日消息，王腾创立的 ISHO 今日宜休 AI 健康科学团队近期正式对外亮相。借此契机，王腾接受媒体“界面新闻”采访，分享了从小米离职一年以来的心路历程。

IT之家注意到，在谈及离开小米一年的感受时，王腾坦言：“去年离开（小米）的那段时间肯定是一个低谷。人生第一次连续一周上热搜，还是有很大的挫折感。但我调整得还算快，大概两三个星期，就慢慢和自己和解了，之后开始找新的方向。”

对于在小米的九年，王腾表示：还是非常感谢小米，尤其感谢雷总，也确实学到了非常多东西。第一个大的收获，是站在一个经营者的角度，获得了一条完整产品线的全貌，而且这是在一家头部科技公司，操盘接近千亿元规模的业务，这样的机会在全球范围内也不多。第二个收获，是把小米尤其是雷总讲的那套方法论，从学习变成了实践。经历了怎么做爆品，怎么做用户参与感，怎么跟用户交朋友、做传播，也经历了小米的新零售和线上线下渠道建设。创业团队里，有过这种完整视角的人还是很少的。

此外，谈及“是否希望有一天褪去小米的印记”的问题时，王腾表示：“有句话叫雷霆雨露，俱是君恩。既然都是过去的经历，就没必要抗拒，也没必要刻意怎么样，顺其自然就好。”

公开信息显示，王腾此前曾任小米中国区市场部总经理，并兼任 REDMI 品牌总经理，2025 年下半年因泄密而被小米辞退。当晚，王腾发布微博回应被小米辞退：很惭愧跟大家说声抱歉，过去犯了一些错误，接受该有的代价。