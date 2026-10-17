领普“磁保持低功耗智能开关”E7S 开启众筹：提供单键至四键可选，32 元起

IT之家 10 月 17 日消息，领普旗下“磁保持低功耗智能开关 E7S”现已在小米有品开启众筹（点此访问），该产品提供多种规格可选，IT之家整理价格如下：

单键白色：32 元

双键白色：42 元

三键白色：52 元

四键白色：59 元

单键灰色：35 元

双键灰色：45 元

三键灰色：55 元

四键灰色：62 元

系列开关面板采用纯平设计，厚度约 6.9mm，指示灯支持白色和橙色双色显示，亮度支持无级调节，夜间使用时不会显得刺眼。

官方强调，系列面板待机功耗极低，以四键版本为例，相应版本在指示灯亮度最高的情况下待机功耗约 0.08W，单键待机功耗约 0.06W。开关仅在动作瞬间耗电，开关灯状态下继电器本身均为 0 功耗。

此外，该产品还具备 3 倍国标抗浪涌能力，能够耐受更高的浪涌电压。它采用悬浮式专利结构，电路板和按键与上盖板固定连接，缓解安装变形带来的按键不触发问题。支持蓝牙 Mesh 2.0，响应迅速，支持多物理组。

IT之家附产品参数：

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