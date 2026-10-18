价值 250 万雷亚尔英伟达 RTX 5090 显卡货物在巴西圣保罗机场不翼而飞

IT之家 10 月 18 日消息，据巴西时报今日报道，总部位于巴西巴拉那州马林加市的分销商 Oderço 爆料，一批成本价约 250 万雷亚尔（IT之家注：约 330 万元人民币）的英伟达 GeForce RTX 5090 显卡运抵圣保罗瓜鲁柳斯国际机场后失踪。该公司表示，航站楼内收到了装载索泰产品的两个货物托盘，但之后这批货物就找不到了。

公司总裁奥德尔索・马托斯介绍，这家分销商正在追查事件详情，目前还没有收到任何能够定位这批货物下落的信息。马托斯称，公司从 2008 年开始从事进口业务，在超过 38 年的经营历史里，从未遇到过类似情况。这位高管表示：“这么多年来，我们的货物从来没有丢失过。直到现在。”

根据该公司的说法，两个托盘已经抵达机场，但在后续流转环节中，这批显卡设备不知所踪。分销商表示已经多方联系调查此事，要求相关方对这批产品的遭遇给出答复。据企业披露，250 万巴西雷亚尔是这批货物的成本估值。

GeForce RTX 5090 是英伟达 RTX 50 系列的旗舰显卡，2025 年 1 月发布。凭借强悍性能与内置多项新技术，售价高昂。产品主要面向高分辨率游戏发烧友、图形计算从业者以及需要运行高负载 AI 任务的用户。