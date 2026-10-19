SpaceX 总裁肖特韦尔关注特斯拉账号，双方合并传闻再起

IT之家 10 月 19 日消息，SpaceX 总裁兼首席运营官格温 · 肖特韦尔（Gwynne Shotwell）已在 X 平台关注特斯拉官方账号，这一微小变动发生在双方合并传闻炒得沸沸扬扬之际。

一次账号关注并不等同于公告，两家公司也尚未就相关交易发表任何言论。但这件事的分量在于时机。巴克莱分析师丹 · 利维（Dan Levy）向客户表示，双方可能在特斯拉股东大会前达成协议，股东大会最晚需在 12 月 6 日召开，该方案可能由 SpaceX 作为收购方，采用全股票交易。韦德布什证券的丹 · 艾夫斯（Dan Ives）则坚持认为合并要等到 2027 年。

如果两家公司进一步走近，肖特韦尔是最值得关注的高管。马斯克在 All In 峰会上被问及特斯拉与 SpaceX 为何保持独立运营时，坐在他身旁的肖特韦尔表示，SpaceX 的人员已经入驻 xAI，补齐管理与工程团队缺口。她说，业务整合的推进速度“比我预想的更快”，不过“尚未完成全面整合”。自 SpaceX 接管 xAI 之后，她的职责范围进一步扩大，如今负责的业务包含 Grok 以及公司的人工智能算力建设项目。

双方早已存在财务关联。特斯拉向 xAI 投入的 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 134.06 亿元人民币），最终转化为 SpaceX 不到 1% 的股份；两家企业还共同推进位于奥斯汀的 Terafab 芯片项目。SpaceX 启动股份交易一周后，马斯克行权了他 2018 年的特斯拉期权，分析师指出这一时间安排能让 SpaceX 持有可用于交易的上市公司股票。根据拆解分析，马斯克持有特斯拉约 20% 股份，掌握 SpaceX 85.1% 的投票权。

下一个检验节点很快到来。SpaceX 将于周二收盘后发布上市后的第二份财报，特斯拉则在周三发布财报。马斯克曾在 7 月对分析师表示“我们不能在财报电话会上讨论企业合并这类话题”，因此两场财报会议上大概率不会得到直接答复。特斯拉股东仍可在美国东部时间周一下午 4 点前，通过 Say 平台提交问题并参与投票，合并相关问题在待审列表中反复出现。