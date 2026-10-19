Character.AI 申请破产后续：绝大部分员工有望被迪士尼雇佣，前三年总计可获 1.8 亿美元薪酬

IT之家 10 月 19 日消息，据彭博社报道，在 Character.AI 递交破产重组保护申请后，相关披露的文件显示，迪士尼已同意雇佣 Character.AI 的 60 多名员工（公开信息显示，该公司只有约 86 名员工），并在前三年累计向这批员工发放约 1.8 亿美元（IT之家注：现汇率约合 12.07 亿元人民币）薪酬。

Character.AI 是一个由大语言模型驱动的虚拟角色互动与聊天机器人平台。该平台拥有数百万由用户或官方创建的 AI 角色，涵盖动漫 / 游戏人物、历史名人、原创角色、虚构故事主角等。

当地时间 10 月 12 日，Character.AI 正式向美国特拉华州联邦破产法院申请自愿破产，并拟将部分知识产权许可出售给华特迪士尼，交易对价为 2,000 万美元（现汇率约合 1.34 亿元人民币）。

而在数周前，Character 前首席执行官卡兰迪普 · 阿南德（Karandeep Anand）就已被迪士尼招揽；这属于一项范围更广泛的技术许可协议，使迪士尼能够合法使用该 AI 公司的核心技术。

尽管该协议仍待破产重组法官批准，但这无疑为陷入困境的员工团队提供了一条关键出路。Character.AI 坦言，此前团队内部“士气极度低落”，已濒临集体出走的边缘。

法庭文件显示，除常规薪酬外，迪士尼还额外划拨了 3,000 万美元（现汇率约合 2.01 亿元人民币）的留任奖励，其中一部分将在 Character.AI 交易交割满一周年和两周年时支付。

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