中信证券：看好国产大模型持续崛起

IT之家 10 月 19 日消息，中信证券研究公众号发布报告，认为 Harness 有望成为 DeepSeek 从模型供给走向平台生态的关键一环，将开源与工程优势转化为用户基础、生态影响力和商业化能力。

报告提到，随着 Agent 竞争从模型能力扩展至稳定、易用且低成本的任务交付，DeepSeek 通过插件化、场景预设与跨 Agent 协作拓展用户和任务覆盖，并将 Infra 优势从软硬件协同延伸至完整任务执行。

报告认为，其长期价值在于，生态扩张积累需求，配置与流程沉淀增强产品黏性，可回溯能力支撑安全治理，共同为持续使用与企业部署创造条件；在官方模型调用基础上，公司还可探索平台服务与生态交易，将生态积累转化为更多元的收入来源，并支持产品与生态再投入。

中信证券还在报告提到，看好国产大模型持续崛起，以及 DeepSeek 借助 Harness 完善生态与商业化闭环的发展潜力。国产模型能力持续提升，叠加成本效率与开源生态优势，有望推动 AI 应用向更广泛的知识工作与企业场景渗透。

IT之家注：DeepSeek Harness（简称 dsh）是由深度求索（DeepSeek AI）于 2026 年 8 月开源的一款智能体（Agent）运行时框架，采用 MIT 许可证，以 TypeScript 编写。

DeepSeek Harness 最突出的特点是「一切皆插件」（Everything is a Plugin），包括模型、工具、技能、会话、沙箱、存储、智能体循环、调度、UI 等，所有 Agent 能力都通过底层插件系统 Cordis 以插件形式提供。