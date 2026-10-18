索尼新专利曝光：AI 可在 GPU 渲染完成前预测下一帧画面，减少游戏卡顿

IT之家 10 月 18 日消息，据科技媒体 TechSpot 今天报道，索尼最近申请一项专利，描绘以下场景：让 AI 在 GPU 完成渲染前预测下一帧画面，减少游戏画面卡顿，同时避免帧生成技术带来的额外延迟。

IT之家从原报道获悉，这项技术能够解决帧生成的缺点，让显示画面不再等待两帧画面完成渲染，才能生成插入其中的中间帧。而是直接利用已经生成的画面预测下一帧，无需等待两帧画面就能插值，帮助游戏维持更稳定的帧输出节奏。

同时，索尼使用了联合训练的编解码器，将渲染完成的画面转换为嵌入表示，对图像进行紧凑的数值化表达，让解码器利用这些提示生成预测帧。游戏运行时，该系统会与图形渲染管线并行工作。硬件渲染下一帧时，AI 会处理上一帧，并将预测结果发送至显示缓冲区。因此在下一帧完成渲染之前，预测画面就有可能先行显示。

此外，该系统还可利用运动矢量和玩家近期的手柄操作。使玩家操作角色的历史，成为下一帧动作预测的根基。该系统训练过程使用连续的视频帧。神经网络最初采用随机初始化的权重，以一帧画面作为输入，并尝试预测下一帧。随后，系统会将预测结果与实际的后续画面进行比较，并计算一个用于衡量预测误差的损失值。

不过这项技术能否发挥实际作用，取决于 AI 能否迅速地生成准确画面，从而在渲染速度下降时填补帧输出间隙。