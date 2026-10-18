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首页 > 游戏之家>游戏快报

索尼新专利曝光：AI 可在 GPU 渲染完成前预测下一帧画面，减少游戏卡顿

2026/10/18 23:16:16 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 18 日消息，据科技媒体 TechSpot 今天报道，索尼最近申请一项专利，描绘以下场景：让 AI 在 GPU 完成渲染前预测下一帧画面，减少游戏画面卡顿，同时避免帧生成技术带来的额外延迟。

IT之家从原报道获悉，这项技术能够解决帧生成的缺点，让显示画面不再等待两帧画面完成渲染，才能生成插入其中的中间帧。而是直接利用已经生成的画面预测下一帧无需等待两帧画面就能插值，帮助游戏维持更稳定的帧输出节奏。

同时，索尼使用了联合训练的编解码器，将渲染完成的画面转换为嵌入表示，对图像进行紧凑的数值化表达，让解码器利用这些提示生成预测帧。游戏运行时，该系统会与图形渲染管线并行工作。硬件渲染下一帧时，AI 会处理上一帧，并将预测结果发送至显示缓冲区。因此在下一帧完成渲染之前预测画面就有可能先行显示

此外，该系统还可利用运动矢量和玩家近期的手柄操作。使玩家操作角色的历史，成为下一帧动作预测的根基。该系统训练过程使用连续的视频帧。神经网络最初采用随机初始化的权重，以一帧画面作为输入，并尝试预测下一帧。随后，系统会将预测结果与实际的后续画面进行比较，并计算一个用于衡量预测误差的损失值。

不过这项技术能否发挥实际作用，取决于 AI 能否迅速地生成准确画面，从而在渲染速度下降时填补帧输出间隙。

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关键词：索尼AI 帧预测GPU 渲染AI

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