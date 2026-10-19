第三方 DLSS-NR 模组更新，给 AMD Radeon 显卡解锁英伟达 DLSS 全部核心功能

IT之家 10 月 19 日消息，由丹尼尔 · 布兰科（Daniel Blanco）开发、用于 AMD 显卡的 DLSS-NR 项目于 2026 年 9 月 3 日首次发布，该项目将 DLSS 5 神经渲染技术带到了 Radeon 显卡上。而在最新的 0.8.0 版本更新中，这款模组解锁了 DLSS 全部核心功能，包含 DLSS 超分辨率、帧生成、光线重建以及最新的 DLSS 神经渲染模型，同时还带来多项性能优化。

据IT之家了解，AMD 拥有大部分 DLSS 功能对应的同类技术，例如 FSR 超分、帧生成、光线重建以及防延迟技术，但和英伟达的方案相比，多数游戏对 AMD 技术的支持度偏低。就算玩家能够使用 AMD 对应的各类功能，神经渲染仍是 AMD 目前没有同类替代方案的技术，这也是这类 AMD 平台 DLSS-NR 模组诞生的原因。

丹尼尔 · 布兰科最初发布项目时只想补齐神经渲染这一项技术缺口，而这次新版本新增了全套 DLSS 功能：DLSS 光线重建、4.5 版本超分辨率、帧生成，还有 310.9.16 新版神经渲染程序，已有模组制作者将其运用在原本不支持该功能的游戏中。有意思的是，更新日志提到模组内置了 FSR 4.1.1 超分模块。AMD 显卡本身原生支持 FSR，但模组内置 FSR 4.1.1，能让模组使用固定版本的 FSR，无需适配不同场景下各式各样的 FSR 实现方案。

该模组目前支持三代 Radeon 显卡：RX 9000、7000、6000 系列，分别对应 RDNA4、RDNA3、RDNA2 架构，适用于所有采用 FSR、DLSS 或者 XeSS 的 DirectX 12 游戏。玩家需要下载 NeuralHub 模组加载器来安装，加载器提供图形界面，可以自动识别游戏并完成部署。之后在游戏内开启 FSR、DLSS 或是 XeSS，模组就会嵌入对应的超分管线，把你在 NeuralHub 里配置好的参数注入游戏；它还内置游戏内悬浮面板，无需退出游戏就能调整 DLSS 各项设置。

开发者表示，相比首个版本，经过多项优化后，画面输出质量已经非常接近英伟达显卡原生运行 DLSS 的效果，只是“部分特效还无法做到百分之百正常工作”。在开发者的自测中，RX 9070 XT 显卡在 1080p 分辨率下可以稳定 90 至 100 帧运行。他还在持续每日优化，目标是追平 5070Ti 的性能水平。

不过实际玩家体验好坏不一，Reddit 上部分用户反馈，相比原生 FSR 没有任何性能损失，但也有玩家在多款游戏里出现小幅掉帧，帧率降幅最高可达 25%。PC 硬件配置种类繁多，开发者仍需要兼顾大量变量。该模组正在缩小 AMD 与英伟达显卡之间的功能差距，前景值得期待，但遗憾的是，它无法在带有反作弊系统的游戏中使用。