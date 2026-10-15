性能最高提升 35%：非官方英伟达 DLSS 预设 C 登场，RTX 30 系列显卡也能用

IT之家 10 月 15 日消息，开源显卡工具 Universal MFG Unlocker 1.5.0 发布，破解了英伟达刚推出不久的 DLSS 帧生成“预设 C”（Preset C），让 RTX 30 系列显卡玩家也能免费体验，性能最高提升 35%。

IT之家注：DLSS 预设 C（Preset C）是英伟达针对 DLSS 帧生成（Frame Generation）技术，带来的全新“性能模式（Performance Mode）”预设。该预设在保持较高流畅度的同时，大幅度降低显卡插帧时的计算负担，为主流和中端显卡榨出更多帧率。

DLSS 预设 C 官方支持搭载 Ada Lovelace 及最新架构的 RTX 40 / RTX 50 系列显卡及笔记本电脑。开发者 dashdogy 在最新发布的 Universal MFG Unlocker 1.5.0 工具中，兼容支持 DLSS 310.9.16 运行时，从而在 RTX 30 系列上实现 DLSS 预设 C。

针对 RTX 30 系列显卡官方不支持 DLSS 帧生成情况，新版不仅实现了平稳运行，还大幅优化了在 3 倍及以上高倍率多帧生成下的帧平滑度（Frame Pacing）。

得益于 OptiScaler 的无缝集成，该工具允许 NVIDIA、AMD、Intel 三家显卡均能开启 Intel XeSS 多帧生成，并提供 2 倍至 6 倍的超高生成倍率选项。

参考

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