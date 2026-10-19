“货轮在霍尔木兹海峡起火沉没，海面漂满 iPhone”视频系 AI 编造

IT之家 10 月 19 日消息，据红星新闻 10 月 18 日报道，近日，一段有关“货轮在霍尔木兹海峡起火沉没，海面漂满 iPhone”的视频在社交平台累计获得超 8000 万次观看。然而，事实核查显示，视频是由人工智能生成的虚构内容。

新加坡海事及港务管理局 10 月 14 日发布公告称，一艘新加坡货轮于当地时间 10 月 13 日通过霍尔木兹海峡期间，遭到不明飞行物袭击，船体受损并发生火灾，最终沉没。船上 21 名船员全部安全撤离，未报告人员受伤。另一艘新加坡注册集装箱船“GFS Giselle”也在相关事件中受损，但最终自行驶抵安全锚地。

随后，网上开始流传一批视频。有的视频显示，大量印着苹果手机 logo 的手机包装盒漂浮在海面上，岸边聚集着人群，争相捡拾被海浪冲上岸的商品；另一些视频则显示小船在海面上穿梭，渔民将漂浮的货物捡入船中。

有开放源信息调查团队通过反向搜索发现，多段所谓“伊朗民众打捞 iPhone”的视频，最初来自 Instagram 账号“Nativora”。IT之家查询发现，该账号将自己的内容定位为利用人工智能制作的虚构自然与野生动物题材影像。上述虚假视频于 10 月 16 日出现在该 Instagram 账号中，创作者还明确添加了“AI Content”标识，表明内容由人工智能生成。