AI 长视频时代来临：OpenAI GPT-6 Astra 助力生成时长从 1 分钟提升到 10 分钟

IT之家 10 月 14 日消息，OpenAI 公司今天（10 月 14 日）发布公告，宣布和 AI 视频生成平台 Higgsfield 达成最新合作进展。在接入 GPT-6 Astra 后，Higgsfield 支持生成的 AI 视频时长上限从 1 分钟提升到 10 分钟。

IT之家附上官方介绍视频如下：

GPT-6 Astra 支持创意智能体调用外部工具，处理 3D 建模等复杂工作。Higgsfield 表示，该能力用于维持长视频在角色、场景和视觉细节上的一致性，是长视频生成的关键难点。

Higgsfield 已将相关流程用于其 YouTube 频道。该频道拥有近 50 万订阅者，团队借助 GPT-6 Astra 生成超过 10 分钟的教学视频，减少此前所需的大量人工制作工作。

在图像方面，Higgsfield 集成 GPT-Image-2.5。公司称该模型可在图像上稳定渲染可读文字与信息图，帮助小型企业以较低制作成本生成宣传素材。

Higgsfield 还使用 OpenAI 的 Codex 加速产品开发。该公司拥有约 200 名创意人员和 100 名工程师，创意人员可借助 Codex 将想法转化为软件原型，并减少前端与后端工程师的介入。

Higgsfield 同时披露下一阶段方向：基于 GPT-Live-1 探索“语音到视频”创作。用户可口头描述创意，由 AI 理解语音意图并实时生成视频内容。