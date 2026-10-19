ID-COOLING 机箱 FLOW 500 预售：M-ATX 兼容，到手 269~389 元

IT之家 10 月 19 日消息，ID-COOLING（酷凛）现已启动机箱新品 FLOW 500 的预售。该产品包括 4 个款式，到手价在 269~389 元区间。

FLOW 500 是一款 5 扩展槽的电源前置结构 M-ATX 侧透机箱，采用免工具拆卸设计，三维 435×242×350 (mm)，体积近 37L。其兼容 403mm 扩展卡、200mm ATX 电源、180mm 处理器散热器，提供 1 个 3.5" / 2.5" 盘位、1 个 2.5" 盘位。

该机箱拥有 9 个风扇位，上下均设有防尘网。其中前方支持 2 颗 120mm 风扇，上下方各支持 3 颗 120mm 风扇，后方支持 1 颗 120mm /140mm 风扇；上方兼容 360 冷排，后方兼容 120 冷排。

此外，FLOW 500 的前置 I/O 面板提供了 1 个 USB-C、1 个 USB-A 5Gbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

ID-COOLING 机箱 FLOW 500 具体定价如下：

黑色-标准：269 元；

白色-标准：279 元；

黑色-胡桃木格栅：369 元；

白色-桦木格栅：389 元。

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