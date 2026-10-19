沐瞳科技向 2000 多名员工每人发 5 克黄金手链，离职员工也有份

IT之家 10 月 19 日消息，沐瞳科技 10 月 16 日发布公告，为纪念《决胜巅峰》（MLBB）十周年，向员工发放 24K 纯金纪念手链（5 克），人手一条。

公告明确“不看段位，不设排位”，即不看绩效、不看职级，刚转正的实习生同样有份。

据披露，此次发放范围覆盖超 2,000 名员工，总计约 10 公斤黄金，价值达千万元级别，手链为周大福定制款。

此外，沐瞳人力资源团队此前邮件确认，只要 1 月 30 日年会当天在职，即便目前已离职，也具备领取资格。

沐瞳科技成立于 2014 年，是东南亚热门 MOBA 游戏《无尽对决》的开发商。字节跳动 2021 年通过其游戏部门“朝夕光年”收购沐瞳，当时估值约 40 亿美元（IT之家注：现汇率约合 267.71 亿元人民币），意在打造国际游戏业务，对标更大型竞争对手。

今年 3 月，字节跳动宣布已和沙特公共投资基金（PIF）旗下的 Savvy Games Group 达成出售沐瞳科技的最终协议，其出售价格超过 60 亿美元（现汇率约合 401.56 亿元人民币）。沐瞳的管理结构保持不变，沐瞳仍是一家总部位于上海的公司，张云帆也继续担任沐瞳 CEO，和管理团队一起继续带领公司向前发展。

交易完成后，基于历史业绩贡献，沐瞳宣布为员工提供多项激励计划，其中包括加速部分历史授予的长期激励的归属和发放。同时也将基于未来的业绩，推出新的有吸引力的激励方案。