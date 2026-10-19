Counterpoint 数据：中国智能手机出货量 2026Q3 同比下降 10%，创 14 年新低

IT之家 10 月 19 日消息，Counterpoint Research 最新数据显示，2026 年第三季度中国智能手机出货量同比下降 10%，创下 2012 年以来同期最低水平。而这背后主要是内存维持价格上涨、供应紧缩态势的影响。

▲ 图源：Counterpoint

从市占来看，华为与苹果合计占据 40.8% 出货量，较去年同期大幅提升。这显示出在内存成本上涨周期中，强大的高端市场布局能够带来明显的份额优势。

随着旗舰智能手机移动平台的发布，2026 年 9 月迎来一波 Android 新机浪潮。几大制造商今年在“入门旗舰”档采取了不同的产品策略：小米 18 标准版延期发布、OPPO 推出 Find X10 E、荣耀则带来 Magic9 超能版。这些决策背后是制造商对价格和销量平衡的审慎考虑。

当前成本通胀程度已经表明，越来越多的厂商无法完全消化更高的元件成本。涨价范围扩大后，消费者开始选择推迟换机、等待大促活动再购买，或者转向翻新市场选购更实惠的产品，这些行为会进一步削弱智能手机需求，给 2026Q4 的销售带来额外压力。

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