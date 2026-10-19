海信京东 11.11 品牌日：RGB-Mini LED 电视 100 吋 9999 元，热泵洗烘一体机 3669 元年内好价

海信京东 11.11 品牌日现已开启，即日起 ~25 日每天都有年内好价：点此查看主会场。
部分好价单品
10 月 20 日 20:00 下单才返卡
海信 E7Q 大薄荷热泵洗烘一体机：洗涤 13kg，烘干 9kg，洗净比 1.33，脱水转速 1400。
11.11 仅需 4169 元，明日 20 点下单返 500 元 E 卡，折合仅需 3669 元好价。
下单时需选择“以旧换新” → 厨房小电 → 普通餐具
E7Q 只能顶部取毛屑盒，适合已经打好柜子的家庭，升级款 E8Q 是正面取毛屑盒。
海信 E8Q 全自动热泵洗烘一体机支持平嵌，今日预售仅需 5198 元，以旧换新仅需 4990+ 元即可入手。
下单时需选择“以旧换新” → 厨房小电 → 普通餐具
海信 E3Q2 四筒洗衣洗鞋机定价 6999 元，今日折后 4565 元。
下单返 100 元 E 卡（详询客服），折合仅需 4465 元。
1kg*2 小桶 +10kg 大桶能洗能烘（冷凝烘干），3kg 洗衣筒不止能洗鞋 + 还能护鞋。
下单时需选择“以旧换新” → 厨房小电 → 普通餐具
海信电视小墨 E5S Pro 100 吋日常 14499 元，今日预售付定金立减 3000 元。
叠加国补后，定金 + 尾款仅需 9999 元即可入手：
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