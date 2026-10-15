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洗衣洗内衣再洗鞋：海信大薄荷 2.0E5S 四筒洗衣洗鞋机 7498 → 4547 元

2026/10/15 19:52:31 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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海信大薄荷 2.0E5S 多筒洗衣洗鞋机定价 7498，今日按下方步骤下单，仅需 4547 元官方好价。

17kg 大容量，内含：

  • 2*1kg 洗烘小筒

  • 3kg 洗鞋机（可容纳 45 码鞋子）

  • 12kg 洗 / 8kg 烘大筒洗衣机

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部分小伙伴的京东账号还能选择“组合购”，更划算。

此款支持新风冷凝式烘干，mini 洗烘仓支持母婴特护双认证。

从进水到出水，四筒水路完全独立，避免交叉感染。

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关键词：洗衣机海信

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