微信鸿蒙版 App“两年狂奔”：交付 41 个大版本、344 个小版本，追上 iOS 端 15 年迭代进程

IT之家 10 月 19 日消息，微信官方公众号“微信派”今日发文，回顾了鸿蒙版 App 的“两年狂奔”。据介绍，鸿蒙版以两年内交付了 41 个大版本、344 个小版本，平均每两天提审一个版本的速度追了上来。

2024 年至今，微信从 0 把鸿蒙版更新到了 8.0 系列版本。 但同样从 1.0 到 8.0，微信 iOS 版用了 15 年。

▲ 源自微信官网版本更新数据

微信官方称，鸿蒙的一切都是新的。面对全新的架构，全新的开发语言...... 过往十余年沉淀的经历在这里基本用不上。这也是为什么在 2024 年 3 月内部立项起初，微信就决定“放弃历史包袱，彻底重构”。即便是再老练的微信程序员，想要“再造微信”，也得深夜匿名在网站发帖求助。

关于“为什么有些功能微信鸿蒙版上还没有？”这一问题，IT之家从微信官方了解到，鸿蒙版 App 用的方式是「先上尝鲜版，再公测，再正式上架」。面临一个全新的操作系统，它功能更新的过程，跟用户的预期之间会有一些差距。

大家在IT之家微信号回复“微信”两字，即可获取当前最新官方内部版微信下载。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。