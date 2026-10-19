iPhone 17 Pro Max 2TB 美版 9339 元京东再降价，支持免费改双卡

此为资源机，介意慎拍！

iPhone 17 Pro Max 2TB 美版无锁权益机（双 esim）今日“京东数码海外自营旗舰店”裸机（不含数据线 + 京东包装非原封）直降至 9399 元。

权益机 / 资源机是由苹果代工厂对苹果官方 7 天无理由退货以及产线上多余的原材料进行生产，经过产品工程师相应功能测试，且确保为 Apple 官方原装部件后，再由苹果全球合作伙伴进行销售。

由于 Apple 授权工厂生产环节较多，无法保证机身无瑕疵，有可能会造成机身框、屏幕等存在划痕白点凹痕等外观瑕疵问题，介意慎拍。

本次支持免费改双卡，不支持苹果官方保修，京东售后 1 年。

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

在微信下单后，就算不付款，回到京东 App 后也无法使用全球购会员卡付款，不要充值会员卡哦。

如果不想使用微信支付，可在微信下单后（结算但不付款），回到京东 App 使用银行卡 / 白条支付。

需要注意的是，国内运营商目前并不支持外版 iPhone esim。

如果在境外使用无需改卡，境内需改卡后使用。

国际订单不支持七天无理由退换货，介意慎拍。

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