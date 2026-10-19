外媒实测华硕 / 惠普 Googlebook 笔记本屏幕显示效果：色彩空间受限、表现未达预期

IT之家 10 月 19 日消息，外媒 Notebookcheck 在实际测试华硕 Googlebook 14 和惠普 Googlebook 14c 后发现，两款设备目前均只能使用 sRGB 色彩空间，色彩准确度也不够理想，部分屏幕表现与宣传存在差距。

外媒表示，尽管上述两款产品面板理论上支持 P3 色彩空间，但用户无法通过在相应机型的系统设置切换到 P3 色彩空间。相比之下，许多搭载 OLED 屏幕的 Windows 笔记本出厂时便提供 sRGB 和 P3 等不同色彩配置文件，既能满足日常使用中的准确显示需求，也方便用户进行照片和图像编辑。这导致相应机型目前不太适合进行修图等工作。

▲ 华硕 Googlebook 14

▲ 惠普 Googlebook 14c

除了色彩空间受限以外，外媒测试还发现两款设备还存在各自的问题。其中惠普 Googlebook 14c 不支持 HDR 视频播放，而华硕 Googlebook 14 虽然支持 HDR 播放，但其黑位表现出现了异常。测试显示，该机黑位亮度达到 0.42，明显高于 OLED 屏幕通常应有的水平，更接近 IPS 面板的表现。相应地，其对比度仅约为 1200:1，未能体现 OLED 面板在黑色显示和对比度方面的优势。Notebookcheck 表示，此前尚未遇到过表现如此异常的 OLED 屏幕。

Notebookcheck 认为，后续谷歌应当联合 Googlebook 厂商尽快改进相关问题。Googlebook 定位于高端市场，售价并不低，但目前的屏幕表现尚未达到用户预期，可能会导致消费者放弃购买相应产品。