华为乾崑智能汽车解决方案：引望与宁德时代、时代电服达成战略合作，拥抱智能换电生态

IT之家 10 月 19 日消息，华为乾崑智能汽车解决方案今日宣布，引望与宁德时代、时代电服开展智能换电合作，打造乾崑智驾完整智能充换电生态。

引望智能技术有限公司（IT之家注：以下简称“引望”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、时代电服科技有限公司将就新能源汽车智能换电生态开展全面合作。

根据三方签署的《智能化补能生态战略合作协议》，三方将加强换电电池及换电网络方面的合作并联合生态伙伴共同构建智能换电生态。同时，通过华为乾崑智驾与宁德时代巧克力换电网络的深度协同与底层生态互联，系统级打通车端、站端与云端的数据与服务生态，基于电池实时状态与用户出行特征的智能预判与主动调度，车辆可实现自主确定补能需求、自主寻站、自主入库、自动对位、99 秒全自动换电、自主驶离的全流程智能闭环，打造面向自动驾驶时代的“无感补能”新体验，为使用华为乾崑智能汽车解决方案的用户提供更丰富便捷的智能化换电解决方案。

宁德时代董事长兼 CEO 曾毓群，华为高级副总裁、引望公司 CEO 靳玉志与宁德时代市场体系联席总裁杨峻等出席了 10 月 19 日在福建宁德举行的签约仪式。

三方将本着“平等互利、资源共享、优势互补、发展共赢”原则，积极拥抱智能换电生态，通过战略协同和业务合作等方式，全面深化长期战略合作关系，共同致力于体系化生态圈以及协同发展新格局的构建。

该合作意味着，乾崑智驾在接入百万充电桩生态基础上，与宁德时代打造智能换电，将进一步完善乾崑智驾生态，形成领先的智能充换电生态，让用户行车更安全、用车更便捷。引望于 2025 年底推出了“10 分钟乾崑智驾生活圈”，将辅助驾驶与停车缴费、智能充电、智能养车等高频车生活场景深度打通。截至目前，便捷缴费已覆盖超 30 万个停车场，智能充电已覆盖 200 万个充电桩场站，智能养车已覆盖超 3000 家洗车店。