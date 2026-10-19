张雪官宣首款电摩明年上市，目标直指全球头部

IT之家 10 月 19 日消息，据央视财经今日报道，张雪机车创始人张雪在“光华录”中聊到自家电摩规划，首款产品明年上市，目标直指全球头部，主打轻量化、强动力、高能效。张雪表示，两轮电动化有个很特别的红利 —— 新能源汽车提前铺好了遍布全国的充电桩，相当于汽车把路修好，电摩顺势登场。

IT之家注意到，对于网友希望张雪机车推出踏板摩托的呼吁，张雪本人 4 月 7 日发视频表示，他们的踏板已经在做了。

张雪在视频中说道：“最近很多车友都在催促我出踏板，说实话我们踏板在做了。但是我们做的还是运动加越野风格的踏板，会是一种有趣的好玩的，但售价还是相对会高一点，比传统的 125、150 肯定要高得多。”

张雪今年 5 月就曾透露旗下首款电摩的开发进展，表示目前有一款电机已经接近开发成功，直径 200 毫米，重量 8 公斤，可输出 50 千瓦的功率。

张雪机车创始人张雪于 7 月 19 日晒出一张 ZDYD 电机外特性曲线图，显示这款电机输出功率可达 50kW、扭矩可达 90N·m。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。