国家邮政局：1—9 月快递业务量累计完成 1513 亿件，同比增长 4.3%

IT之家 10 月 19 日消息，国家邮政局今日公布 2026 年 1-9 月邮政行业运行情况，IT之家整理主要内容如下：
1—9 月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成 13893.1 亿元，同比增长 5.8%。其中，快递业务收入累计完成 11634.4 亿元，同比增长 7.2%。
1—9 月，邮政行业寄递业务量累计完成 1641.3 亿件，同比增长 3.7%。其中，快递业务量累计完成 1513.0 亿件，同比增长 4.3%。
9 月份，邮政行业业务收入完成 1588.6 亿元，同比增长 4.1%。其中，快递业务收入完成 1345.2 亿元，同比增长 5.6%。
9 月份，邮政行业寄递业务量完成 186.6 亿件，同比增长 1.7%。其中，快递业务量完成 172.3 亿件，同比增长 2.1%。
从业务类型看，1—9 月，同城快递业务量累计完成 110.0 亿件，同比下降 7.3%；异地快递业务量累计完成 1371.8 亿件，同比增长 5.4%；国际 / 港澳台快递业务量累计完成 31.2 亿件，同比增长 2.7%。
1—9 月，邮政函件业务累计完成 6.1 亿件，同比增长 25.1%；包裹业务累计完成 2351.4 万件，同比增长 11.5%；报纸业务累计完成 117.6 亿份，同比下降 3.7%；杂志业务累计完成 4.2 亿份，同比下降 5.0%；汇兑业务累计完成 96.1 万笔，同比下降 34.8%。
1—9 月，同城、异地、国际 / 港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 7.3%、90.7% 和 2.0%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降 0.9 个百分点，异地快递业务量的比重上升 1.0 个百分点，国际 / 港澳台业务量的比重下降 0.1 个百分点。
1—9 月，东、中、西部地区快递业务收入比重分别为 73.6%、15.6% 和 10.8%，快递业务量比重分别为 68.8%、20.8% 和 10.4%。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降 0.2 个百分点，快递业务量比重下降 2.3 个百分点；中部地区快递业务收入比重基本持平，快递业务量比重上升 1.2 个百分点；西部地区快递业务收入比重上升 0.2 个百分点，快递业务量比重上升 1.1 个百分点。
1—9 月，快递业务收入品牌集中度指数 CR8 为 86.7，较 1—8 月下降 0.2；快递业务量品牌集中度指数 CR8 为 96.1，较 1—8 月下降 0.1。
三季度，快递服务公众满意度得分为 85.3 分，全国重点地区快递服务 72 小时妥投率为 86.81%。