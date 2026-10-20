微软联合百思买回收 Xbox Series X|S 主机，最高可获 375 美元礼品卡

IT之家 10 月 20 日消息，尽管微软重申会继续推出 Xbox 主机，如今却在劝说游戏玩家出手手中的硬件。游戏资讯账号 Nintendeal 在社交平台分享了一封定向邮件，收件人为持有闲置 Xbox Series X|S 主机的用户。百思买会为回收的这些主机向用户提供最高 375 美元（IT之家注：现汇率约合 2,510 元人民币）的礼品卡。这项回收活动推出之际，不少市场正面临主机涨价与供货短缺的问题。

这封邮件面向那些不再使用 Xbox 主机，或是转用电脑、其他设备的用户。一般来说，存储空间更大、搭载光驱的型号可以拿到最高的以旧换新折价。

375 美元（现汇率约合 2,510 元人民币）远低于美国市场上光驱版 Xbox Series X 800 美元（现汇率约合 5,354 元人民币）及以上的售价。全球范围内，主机售价往往更高，微软一直难以稳定生产这款主机。不过，这个回收价也和 GameStop 等竞争对手给出的报价处在同一水平。

网友们正在热议这项以旧换新活动背后的策略。微软或许已经和百思买谈妥了有利可图的合作方案，同时，微软很可能也希望借此充实门店的二手 Xbox 主机库存。

在 6 月宣布新一轮涨价时，微软说明了应对零部件短缺的其他办法，包括免息分期付款以及先买后付方案。更值得关注的是，微软当时表示，正“与零售合作伙伴推出新项目，以更低价格提供二手主机”。

即便微软在推进 Project Helix，公司营收依旧依赖游戏发行收入与 Game Pass 订阅服务。但 Xbox Series X|S 的装机量远远落后于 PS5，销售增长空间受限。二手主机市场可以触达那些负担不起持续上涨的官方指导价的潜在新用户。

这项办法可以作为临时方案，寄希望于内存与固态硬盘的成本能够下降。即便如此，首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）还需要想出其他创新方案，为 Project Helix 争取用户。这位高管透露，微软将推出新一代系列设备，可能会采用成本更低的原厂代工硬件，同时削减硬件规格。她还承诺会更高效地利用内存与存储空间，不过具体实现方式尚不明确。