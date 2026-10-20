消息称谷歌前 CEO 施密特持有 Anthropic 1% 股份，将因后者 IPO 收获巨额回报

IT之家 10 月 20 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，谷歌前首席执行官埃里克 · 施密特（Eric Schmidt）凭借对初创公司 Anthropic 的早期投资，持有该公司约 1% 的股份。一旦这家企业登陆公开市场，这笔投资将成为个人投资者中收益最高的几笔投资之一。

不愿具名的消息人士称，施密特在 Anthropic 的 A 轮融资中投入了数千万美元。目前尚不清楚在首轮投资之后，他是否出售过部分股权。

市场高度期待的 Anthropic 首次公开募股，将为其员工与投资者带来巨额回报。根据上一轮融资估值，这家初创企业的七位联合创始人每人身家已达 80 亿美元（IT之家注：现汇率约合 535.42 亿元人民币），这笔财富让他们登上彭博亿万富豪指数，跻身全球 500 位顶级富豪之列。

数据机构 Pitchbook 的资料显示，71 岁的施密特在 2021 年首次投资 Anthropic 时，该公司估值为 4.61 亿美元（现汇率约合 30.85 亿元人民币）。投资者上周表示，这家企业合理估值区间在 1.8 万亿至 2 万亿美元（现汇率约合 12.05 万亿至 13.39 万亿元人民币）；区间上限对应的估值，是 A 轮融资时估值的 4300 倍以上。

彭博富豪指数测算，若按该估值计算，施密特的净资产将增加约三分之一，接近 800 亿美元（现汇率约合 5,354.19 亿元人民币）。即便采用 Anthropic 最新 9,650 亿美元（现汇率约合 6.46 万亿元人民币）的估值，施密特原本 575 亿美元（现汇率约合 3,848.33 亿元人民币）的财富也将再增加近 100 亿美元（现汇率约合 669.27 亿元人民币）。

过去十五年，施密特已经成为活跃的科技投资人，通过多家投资主体开展布局，包括 TomorrowVentures、Innovation Endeavors 以及家族办公室 Hillspire。Pitchbook 的数据显示，Hillspire 参与了数百项风投项目。

他早期的投资组合聚焦消费互联网、软件与金融科技；而近年来人工智能成为核心方向，投资标的包括 Mistral AI、Reflection AI、World Labs 以及 Anthropic。

如果 Anthropic 上市估值达到 2 万亿美元（现汇率约合 13.39 万亿元人民币），施密特这笔投资的回报倍率，将超过 Innovation Endeavors 在 2011 年对优步技术公司（Uber Technologies Inc.）的早期投资。优步 2019 年上市时，估值增长约 1400 倍，达到 820 亿美元（现汇率约合 5,488.05 亿元人民币）。

本月早些时候知情人士表示，Anthropic 最早将于 11 月 9 日所在的那一周正式启动 IPO 推介，有望在美国感恩节假期前挂牌交易，预计上市时间不晚于今年年底。

这家研发 Claude 聊天机器人的企业还有其他主要投资方，包括 Alphabet 、亚马逊、英伟达与微软，这些企业都向其投入了数十亿美元。风投机构 Altimeter Capital、Dragoon、Greenoaks 与 Sequoia Capital 也在今年 5 月牵头一轮 650 亿美元（现汇率约合 4,350.28 亿元人民币）融资时，各自投入超 20 亿美元（现汇率约合 133.85 亿元人民币）。本轮融资后，Anthropic 估值首次超过竞争对手 OpenAI。

知情人士称，该公司希望本次 IPO 估值能够持平甚至超过 SpaceX 在 6 月创下纪录的 1.77 万亿美元（现汇率约合 11.85 万亿元人民币） IPO 估值。