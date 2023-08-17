消息称前谷歌 CEO 施密特正筹备新 AI 非营利组织

IT 之家 8 月 17 日消息，根据国外科技媒体 semafor 报道，前谷歌首席执行官埃里克・施密特（Eric Schmidt）目前正在筹建新的 AI 公司，借助 AI 技术应对科学挑战。

报道称新公司定位为非营利组织，施密特已经聘请了两位业内极富声望的科学家来领导。IT 之家在此附上两位科学家的名称如下：

塞缪尔・罗德里（Samuel Rodriques）：弗朗西斯・克里克研究所（Francis Crick Institute）应用生物技术实验室的创始人。

安德鲁・怀特（Andrew White）：罗切斯特大学的教授，也是人工智能在化学中应用的先驱。

知情人士透露该组织计划以 OpenAI 为蓝本，吸引科学和人工智能领域的顶尖人才，融合两个领域的技术，希望在药物研发、材料科学等方面取得突破。

知情人士表示该非营利组织的运营资金均来自施密特个人资产，但鉴于该项目的愿景，预估后续将吸纳更多外部资金。

知情人士说，该项目仍处于早期阶段，确切的计划可能会改变。

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