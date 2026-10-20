苹果新任 App Store 掌门谈游戏：品质不妥协，买断 / 订阅并行

IT之家 10 月 20 日消息，在接受 Polygon 邮件采访时，苹果新任 App Store 全球负责人卡森 · 奥利弗（Carson Oliver）表示，今年登陆 App Store 的精品付费游戏数量较去年增加，除独立作品外，更多主机和 PC 游戏系列也正进入移动平台。

游戏内容方面，苹果近期推出“独立游戏周”，集中展示 7 款面向 iPhone 和 iPad 的新作及即将推出的作品，包括《师父》《无人深空》等。对此奥利弗表示，苹果将继续投入硬件、开发工具及内容推荐，为开发者提供更多发行选择。

在游戏开发工具方面，奥利弗表示苹果公司为降低移植门槛，持续投入 Game Porting Toolkit 4、Metal 及开源 Unity 插件等工具，同时借助全球编辑团队的人工推荐，增加独立游戏的曝光。新推出的 Creative Assets 功能，还允许开发者在搜索结果和产品页顶部展示自选美术素材。

在商业模式方面，奥利弗表示付费下载与 Apple Arcade 订阅服务面向不同需求，两者并非互相替代的关系，后续将持续并行发展。他以《小丑牌》（Balatro）为例指出，一款游戏既可以通过付费下载获得市场，也可以加入订阅服务，让开发者选择适合自身作品的商业模式，让玩家决定如何游玩。

IT之家注：《小丑牌》是一款以扑克牌为基础的单人 Roguelike 牌组构筑游戏，由 LocalThunk 开发、Playstack 发行。游戏中玩家需要利用牌型、小丑牌和各种强化效果，不断打出更高分数、通过关卡。