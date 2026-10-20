《北京科学宣言》发布，形成面向 2030 年后全球科学发展共同主张

IT之家 10 月 20 日消息，据央视新闻报道，2026 年国际科学理事会中期会员大会暨北京科学对话昨天（19 日）在北京开幕。来自 88 个国家和地区的 1230 余名中外科技界代表参会。

开幕式上，《北京科学宣言》发布，倡议围绕科学作为全球公共产品、负责任人工智能、科学与社会信任等重大议题，形成面向 2030 年后全球科学发展的共同主张。

据中国科协之声介绍，2026 国际科学理事会中期会员大会暨北京科学对话由国际科学理事会主办，中国科学技术协会、中国科学院、中国社会科学院、北京市人民政府共同举办，以“复杂世界中的科学 —— 科学共创美好未来”为主题，来自 88 个国家和地区的千余名中外科技界代表出席，围绕“科学作为全球公共产品”“负责任的人工智能应对全球挑战”“科学、社会与信任”三大议题开展对话交流，共同探讨科学在应对全球性挑战中的作用。

主旨报告环节由国际科学理事会首席执行官萨尔瓦托雷 · 阿里科主持，国际科学理事会候任主席罗伯特 · 戴克赫拉夫作引导发言，联合国教科文组织前总干事伊琳娜 · 博科娃、2011 年诺贝尔物理学奖得主布莱恩 · 施密特、中国科学院院士潘建伟等中外专家作主旨报告。

开幕式上，五项涉及可持续发展、科技考古、科技期刊、基础研究等领域的科研成果以视频形式集中发布，展示科学研究服务社会发展、回应现实需求的多元价值。国际科学理事会副主席、中国科学院院士朱永官介绍了《北京科学宣言》，倡议形成面向 2030 年后全球科学发展的共同主张。

《北京科学宣言》强调开放、包容、合作和相互尊重是科学进步的重要基础，呼吁国际社会共同维护开放、包容与合作的全球科学体系，以负责任的人工智能应对全球挑战，以信任和参与加强科学与社会的联系，共同塑造科学未来，建设公平包容、服务人类与地球、为社会所信任、为政策提供支撑的全球科学体系。