摩托罗拉首款宽屏折叠手机 Razr Flex 跑分曝光：高通第五代骁龙 8 芯片、12GB 内存

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 GSMArena 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称摩托罗拉首款宽屏折叠手机 Razr Flex 现身 GeekBench 跑分库，6.7.1 版本单核成绩为 2,669 分，多核成绩为 8,837 分。

跑分方面，由于该成绩来自工程样机，且 Geekbench 6 与 Geekbench 7 的分数不能直接比较，因此该成绩仅供参考，实际量产版性能仍需以正式发布后的测试为准。

页面信息显示，Razr Flex 手机搭载型号为“QTI SM8845”芯片，采用 2+6 集群 CPU 方案，主频为 3.8GHz，关联高通第五代骁龙 8 芯片（非至尊版，至尊版型号为 SM8850）。

SM8845 采用台积电 3nm N3P 工艺，搭载高通自研第三代 Oryon CPU，为“2 + 6”全大核设计：2 个最高 3.8 GHz 的 Prime 核心与 6 个 3.40 GHz 的性能核心；GPU 为 Adreno 829，并配备 Hexagon NPU、Spectra ISP 等高通 AI / 影像模块。

尺寸方面，IT之家此前报道，该机展开后尺寸为 149 × 110 × 5.8 毫米，折叠后尺寸为 110 × 76 × 12.6 毫米。整体机身预计比 Galaxy Z Fold8 更短、更窄，但折叠厚度多出 2.9 毫米。

外观方面，手机背部预计采用横向相机条。相机条内置 2 颗摄像头，并从背部向外凸起。机身右侧设有实体按键，按键位置相对靠上，边框预计保持均匀宽度。

颜色方面，配色信息显示，该机可能提供 PANTONE Coriander（接近米色）和 PANTONE Dark Botanical Garden（接近深绿色）两种版本。

相关阅读：