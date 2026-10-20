王坚院士警示：科技已到分水岭，以后都应以降低自然资源消耗为目的

“2026 可持续全球领导者大会”于 10 月 20 日-22 日在上海召开。中国工程院院士，世界绿色设计组织副主席王坚出席并演讲。

王坚指出，自 1950 年起，随着全球进入大规模电气化时代，碳排放量曲线便以惊人的曲率爬升，而这背后的原因则是“科技创新”。因为科技创新使得人类能够以更大规模的力量使用自然资源。

王坚强调，当代的科技创新需要转为追求“可持续发展”，“我想科技也到了一个分水岭，以后所有的科技都应以降低自然资源的消耗为目的了”。

回到王坚所说的碳排放曲线，如果要在 2030 年实现碳达峰，他直言“非常具有挑战”—— 我们要以一条更加陡的曲线把碳排放降下来。

王坚坦言，“至少以我个人的经验和经历，现在还看不到现有技术可以做到这一点的，除非我们的发展方式做一次彻底改变，也就是说，以后所有的技术创新都以减少碳排放量作为标准，而不是以增加资源消耗作为手段”。

王坚在演讲中提到自己的经历，一次在伦敦出差时，他看到一场环保主题的演讲 —— 每个英国家庭每天要消耗 17 个汽油桶的水，但在东埃塞俄比亚，每个家庭每天只有两桶水。

那么，每个家庭到底消耗多少桶水才算合理？

王坚将这个问题比作“伦敦之问”。

如今再看着问题，王坚说，只有将技术、治理和可持续发展理念进行综合考量，才有可能解决这个问题。

后来“伦敦之问”变成了“城市大脑之问”。

王坚提出，是否可以只消耗掉 10% 的资源来支撑城市的发展？

“也就是说，我们只要消耗今天城市的 10% 的水、10% 的电、10% 的土地，使得我们能拿出额外的 90% 资源为未来发展”，他解释说。

这似乎是个完全反常识的观点，但王坚指出，其实一个城市所需的资源和它真正的需求之间是否匹配，所有人都是在云里雾里的。

他以水资源举例，爱尔兰在 2018 做过水资源调查，调查发现 46% 的自然水管网里的水被莫名其妙漏掉。“这就是今天城市发展的现状。我想我们要有一个全新的城市发展观，才能真正让（碳排放）曲线降下来”。

王坚甚至提出，一个城市即使将建房子的水泥量减少 60%，依然能为老百姓提供足够的住房。“这是可行的，但要改变我们对城市发展的最基本逻辑 —— 只要碰到问题，就是去找额外的资源，而不是通过现有资源更高效的使用”。

王坚将这些概括为“城市智能”，而这些想法有望借助 AI 快速实现。

他认为，随着人工智能的发展，数据资源将会越来越重要，而这对于城市智能有着重要作用。

“数据是数字时代的自然资源”，他说，城市是人类历史上最复杂的系统，城市智能是人工智能中的皇冠。

王坚最后还感谢了上海市的支持。“在普陀区，我们发起建立了海纳小镇，专注把城市智能这件事情做好”。

“说一千道一万，最后只有一句话 ——Less is more for better life”，王坚说，人类未来的美好生活不是因为消耗了更多的自然资源，而是当工业革命让自然资源消耗到达顶峰以后，因为技术的发展、因为人类重新的认识、因为治理的完善，使得我们可以用更少的资源，为全球所有人创造更美好的生活。

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原标题《王坚警示：科技已到分水岭》