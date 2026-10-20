网络覆盖、上下行速率显著提升，陕西电信联合华为完成高铁场景 FDD Massive MIMO 全国首商用

IT之家 10 月 20 日消息，华为今日宣布，近日，中国电信陕西分公司联合华为，在徐兰高铁、银西高铁陕西段完成 1.8GHz+2.1GHz 双频 32T32R 设备商用部署，率先将 FDD Massive MIMO 技术应用于高铁场景。

高铁场景长期面临站间距大、移动速度快、车厢穿透损耗大等挑战，此次部署针对性地验证了 FDD Massive MIMO 的实际效果。

IT之家获悉，相比传统宽波束天线，Massive MIMO 通过窄波束精准赋形，显著提升覆盖距离与穿透力。其窄波束特性高度契合高铁场景对网络体验的严苛要求：

高速纠偏能力：针对列车高速移动带来的频率偏移，可通过波束自适应调整，降低频偏影响，提升高速状态下业务稳定性。

高铁专网增强：通过小区间波束智能追踪与协同调度，减少列车穿越多个小区时的频繁切换，保持体验连续性。

覆盖专项优化：针对高铁线性覆盖特点，对广播波束与导频信号进行专项优化设计，使波束沿铁轨方向精准投射，兼顾覆盖与体验提升。

实测数据显示，两条线路的网络覆盖与上下行速率均实现显著提升。以银西高铁陕西段为例，升级后小区覆盖扩展约 200 米、5G 上行平均速率提升 24%、下行平均速率提升超 50%；边缘体验改善尤为明显，上行边缘速率提升 95%、下行边缘速率提升超 100%。