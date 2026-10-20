华为路由 X2 系列预售：书本设计、Wi‑Fi 7+、AI Mesh 组网，478 元起

IT之家 10 月 20 日消息，华为路由 X2 系列今日开启预售，售价 478 元起：

华为路由 X2（白色）：478 元

华为路由 X2 双支装：888 元

华为路由 X2 Pro（大地棕、橡木白、石纹灰）：588 元

华为路由 X2 Pro 双支装（大地棕 & 橡木白）：1108 元

华为路由 X2 系列支持 Wi-Fi 7+，实现 100% 弱信号区域速率提升，卡顿降低 80%，同时带来星闪电竞专链、星闪蓝牙多模网关功能，支持全屋互联，可适配 3200+ 品牌、 400+ 品类智能设备。

华为路由 X2 系列搭载凌霄 760 系列芯片，与华为终端产品实现芯片级底层联调优化，有效降低兼容损耗，释放更强性能；采用 4 通道信号放大设计，自研凌霄芯片搭配 4 颗高性能信号放大器，从底层强化信号穿透力。

华为路由 X2 系列支持 AI Mesh 组网，用户可上传户型图至智慧生活 App，AI 算法会推荐路由器最佳摆放位置；搭配 Mesh 灯语功能，可通过路由器顶部灯光数量直观展现组网信号强弱，抬头即可获知信号状态；支持有线、无线两种组网方式；支持双频漫游，设备可同时连接 2.4GHz 和 5GHz 网络。

华为路由 X2 Pro 提供大地棕、橡木白、石纹灰三种原生配色，外壳采用磁吸设计，拆装便捷，还支持 3D 打印 DIY 自定义外壳。

IT之家附这款新品主要参数如下：

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