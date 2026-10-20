20:00 速度保价：苹果 AirPods Pro 3 京东 PLUS 1121 元，国补 15% 限地区

苹果 AirPods 5 支持主动降噪，国行定价 999 元起。

苹果 AirPods Pro 第三代支持升级版主动降噪 + 心率传感功能，国行定价 1899 元。

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AirPods Pro (第三代)

今晚 20:00 起京东直降至 1499 元，叠加 180 元 PLUS 专享券后实付 1319 元。

再叠国补后仅需 1121 元破冰新低：

AirPods 5

今晚 20:00 起京东叠加 180 元 PLUS 专享券后实付 899 元，再叠国补后仅需 764 元破冰新低：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

AirPods 京东保价 7 天，一周内下单的 PLUS 会员都可在今晚 20:00 保价哦：点此保价。

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