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20:00 速度保价：苹果 AirPods Pro 3 京东 PLUS 1121 元，国补 15% 限地区

2026/10/20 14:10:21 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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苹果 AirPods 5 支持主动降噪，国行定价 999 元起。

苹果 AirPods Pro 第三代支持升级版主动降噪 + 心率传感功能，国行定价 1899 元。

京东 PLUS 目前可领 100、125 元 AirPods 5 加补券，180 元 AirPods Pro 3 加补券，10 月 20 日 20:00 可用：点此领券

京东目前支持 广东、江苏、北京、湖南、吉林、湖北、河北、云南、四川、大连 政府补贴 15%，收货地址在上述地区即可。

AirPods Pro (第三代)

今晚 20:00 起京东直降至 1499 元，叠加 180 元 PLUS 专享券后实付 1319 元。

再叠国补后仅需 1121 元破冰新低：

京东 AirPods Pro 第三代搭配 MagSafe 充电盒券后 1319 元直达链接

AirPods 5

今晚 20:00 起京东叠加 180 元 PLUS 专享券后实付 899 元，再叠国补后仅需 764 元破冰新低：

京东 Apple AirPods 5 支持主动降噪券后 899 元直达链接京东 Apple AirPods 5 搭配无线充电盒 增强续航券后 1013 元直达链接

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取

AirPods 京东保价 7 天，一周内下单的 PLUS 会员都可在今晚 20:00 保价哦：点此保价

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