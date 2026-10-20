国家广电总局：中国微短剧正成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后的第四大全球性视听产品新业态

IT之家 10 月 20 日消息，据央视新闻报道，10 月 20 日，在广西北海举行的中国 — 东盟视听周期间，国家广播电视总局发布《中国 — 东盟微短剧国际传播发展报告》。

报告显示，微短剧作为诞生于中国的网络视听新业态，正以惊人速度改变全球视听生态，正在成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后的第四大全球性视听产品形态，中国 — 东盟微短剧合作不断深化，成为中国 — 东盟数字经济合作和人文交流的重要载体。

报告指出，中国微短剧市场规模保持高速增长。2025 年全国共 3.3 万部微短剧上线播出，2026 年 1 至 9 月上线微短剧达 49 万部，是 2025 年全年的 13 倍。微短剧用户规模达 8.5 亿，月活用户超过 6 亿，已成为网民精神文化生活的重要方式。

海外市场同样增势强劲。2026 年中国以外的海外微短剧市场规模将超过 60 亿美元（IT之家注：现汇率约合 401.62 亿元人民币），较 2025 年同比增长 67%。中国背景平台主导全球市场，2026 年 1 至 9 月海外市场下载量前 10 的微短剧 App 均为中国背景；内购收入前 10 平台中前 9 席均为中国背景。

中国出海微短剧结构快速调整：

一是本土剧占比小幅上升。本土剧由 2026 年 5 月的 5% 上升至 9 月的 11%，译制剧由 95% 降至 89%。

二是 AI 剧占比大幅增长。截至 9 月底，出海微短剧中 AI 剧占比超过六成。

报告展望，未来 3 至 5 年将是区域微短剧产业发展的关键期，整体呈现市场规模持续扩张、全产业链合作深化、商业模式更加灵活多元等发展趋势。