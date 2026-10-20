2026 年度天猫双十一活动今晚 8 点开启：88VIP 用户可自选消费券面额、苹果 iPhone 18 Pro 系列手机参与活动

IT之家 10 月 20 日消息，天猫宣布 2026 年度双十一活动将于今晚 8 点开启，店铺立减叠加平台消费券，低至 7.2 折。如果再加上行业加补券、国家补贴、淘金币这些权益，部分商品到手价可“低至 5 折”。

今年，88VIP 用户可以自选消费券的面额，例如，“满 480 减 60”点击“膨胀”后，可在“满 600 减 75”“满 800 减 100”“满 1,000 减 125”中任选。网友总结：先看自己的购物车金额多少，再选多大的券。

天猫同时表示，今年苹果 iPhone 18 Pro 系列手机将参与天猫双 11，用户现可提前领 300 元苹果惊喜券，晚 8 点叠加以旧换新抢地方补贴 500 元，到手价 9,199 元起。此外，包括 40W 充电头、iPhone Duo 手机壳、1 米充电线，都能用券，至少 8.7 折。

同时，AI 服务也首次加入双 11，智谱、MiniMax、千问等模型厂商集体推出优惠，消费者可以在双 11 期间“囤 Token”。

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

数码补贴：点此领券

手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

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