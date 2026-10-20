华为畅享 90 Plus 官网涨价 300 元现售 1799 元起，Pro Max 也已涨至 1899 元起

IT之家 10 月 20 日消息，今日有用户反馈称，华为畅享 90 Plus 在华为商城已经执行调价，相比首发价上涨 300 元。

128GB 版本：1499 元 → 1799 元

256GB 版本：1799 元 → 2099 元

IT之家查询发现，京东商城的华为自营店和天猫商城的华为旗舰店也已经涨价至 1799 元起，但京东自营店还提供了 300 元优惠券，再加上双十一促销导致其国补前实际价格为 1419 元起。

除此之外，华为畅享 90 Pro Max 已于最晚 10 月 7 日涨至 1899~2199 元 ~2599 元，涨价约 200 元；华为畅享 90 标准版仍保持在 1299~1599 元，配置详情及首发价可见下图：

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延伸阅读 华为畅享 90 Plus 于 2026 年 3 月 23 日在华为长沙春季全场景新品发布会上正式发布，首发价 1499 元起，搭载麒麟 8000 芯片与鸿蒙 6 操作系统，官方称整机性能较上一代提升 67%，并支持 5A 速度与 Wi-Fi 7。 该机提供 128GB 与 256GB 两种存储版本，全系标配 8GB 运行内存，两个版本均未保留 microSD 卡扩展槽；配备 6620mAh 电池、LCD 护眼屏以及鸿蒙 AI 防诈功能，提供星空黑、星海蓝、羽沙白三款配色。 此次调价的背景是存储元器件价格大幅上涨。华为常务董事、终端 BG 董事长余承东在 2026 年 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议上表示，内存组件价格急剧上涨使每部手机额外增加超过 200 美元成本，由于华为手机内存配置较高，成本上涨更多，未来华为也不得不提高价格。 在本轮调价中，华为已于 2026 年 9 月 1 日对 Mate 80 系列全系上调 800 至 1000 元，并于 2026 年 10 月 9 日对 nova 16 系列全机型上调 200 至 400 元，这是华为一个多月内的第二次全产品线调价。 存储涨价已成为行业普遍现象。据 TrendForce 集邦咨询预测，2026 年第四季度常规 DRAM 合约价格预计环比上涨 10%～15%，NAND Flash 合约价预计上涨 15%～20%；其中 DDR4 16GB 内存条现货价格在一年内上涨约 340%，32GB DDR5 套装涨幅超过 300%。 此外，华为已于 2026 年 9 月 24 日发布活力人生会员调价公告，自 2026 年 11 月 16 日 0 点起调整资费：连续包月由 15 元涨至 29 元，月卡由 20 元调整至 39 元，季卡由 55 元升至 85 元，年卡由 208 元上调至 329 元。

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