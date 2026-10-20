法国首台小鹏 MONA L03 交付，集团董事长、CEO 何小鹏亲自交车

IT之家 10 月 20 日消息，小鹏汽车官方今日宣布，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏参加了法国首台 MONA L03 交付仪式。

据小鹏汽车官方介绍，10 月 13 日，何小鹏在法国巴黎亲自将 L03 钥匙交给法国首位 L03 车主。随后何小鹏与法国经销商伙伴深入交流。交流中，经销商集团 CEO 表达了对小鹏汽车和 MONA L03 市场前景的信心。

IT之家注意到，小鹏 MONA 系列上市两年来，累计交付已超 35 万台。其中，M03 连续 24 个月蝉联 10 万- 20 万元纯电轿车销量冠军，L03 慕尼黑上市后订单创历史新高。

延伸阅读 MONA 是小鹏汽车旗下的车型系列，其品牌寓意为“Made Of New AI”。该系列源自小鹏汽车对滴滴智能汽车开发业务的收购，与小鹏 P 系列、G 系列、X 系列车型是并列关系，首款车型 M03 于 2024 年 8 月上市，定位面向全球年轻用户。 在 MONA L03 之后，MONA 系列第三款车型 MONA L05 也已于 2026 年 10 月 15 日开启中国预售，定位“智能时尚大五座 SUV”，官方预售价 16.98 万元起，提供纯电和超级增程两种动力形式。 文中提到的 L03 于 2026 年 7 月 16 日在德国慕尼黑全球上市，是 MONA 系列首款全球车型，面向全球 65 个国家和地区同步开启销售。该车提供纯电和超级增程两种动力版本，覆盖 Plus、Max 及 Ultra SE 三个配置等级，中国市场售价 12.38 万至 15.68 万元；德国市场纯电版起售价 3.56 万欧元（IT之家注：现汇率约合 26.7 万元人民币），超级增程版起售价 3.86 万欧元（现汇率约合 29 万元人民币）。 动力方面，MONA L03 纯电版 CLTC 最高续航 650 公里；超级增程版 CLTC 纯电续航 325 公里，最高综合续航 1380 公里。新车由前法拉利外饰设计负责人、小鹏汽车设计副总裁胡安马 · 洛佩兹领衔的全球设计团队打造，海外版搭载 XOS 6 操作系统，语音助手支持英语、德语、法语等多语言混合识别。 在欧洲市场，小鹏已在慕尼黑设立欧洲研发中心，并与奥地利格拉茨的麦格纳工厂合作推进本地化生产，联合超过 150 家经销商共同拓展市场。截至 2026 年 7 月，已有超过 6 万名欧洲用户选择小鹏。据官方数据，L03 在欧洲上市约 3 个月内获得超过 1 万个订单。 此外，2026 巴黎国际车展于 10 月 12 日开幕，小鹏下一代 AI 旗舰 SUV 小鹏 G9L 在车展上正式面向全球上市，并同步开启欧洲订购，法国市场售价 74,990 欧元（现汇率约合 56.3 万元人民币）起。

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