上汽大众 ID.ERA 5X 正式下线，全新 CMP 平台首款量产车型

IT之家 10 月 20 日消息，据易车报道，上汽大众首辆 ID. ERA 5X 已在工厂正式下线。该车是大众汽车全球首款基于全新 CMP 平台打造的量产车型，11 月上市。

据介绍，CMP 平台专为中国用户研发，可兼容 BEV（纯电动）和 PHEV（IT之家注：插电式混合动力）等多种动力形式。该平台的所有车辆都将搭载大众汽车 CEA 电子电气架构，实现车辆“躯体”（硬件）与“大脑”（软件）的深度融合，相关技术包括 AI 赋能智能座舱、增强版 L2 级高阶辅助驾驶。

同时，ID. ERA 5X 将搭载 4nm 座舱芯片，车顶配备激光雷达，基于酷睿程 Hyper Sense 8 端到端大模型。其车内空间利用率相比 MEB 平台有一定升级，实现约 85% 或更高的得房率。

此外，CMP 平台搭载全新热管理系统，对座舱空调、电池、电机以及控制器等电子部件进行统一温度管理。该系统采用直接式热泵技术，相较于间接式方案减少了中间换热环节，在提升整体能效的同时加快升温速度。所有车型标配高压熔断装置，事故时可在毫秒间切断动力电池高压电路，防止热反应发生。大众汽车计划在中国推出六款基于 CMP 平台打造的车型，满足不同消费者需求。

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