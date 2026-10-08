上汽集团公布 9 月产销快报：上汽大众 6 万销量同比下降 35.8%

IT之家 10 月 8 日消息，上汽集团今日公告，2026 年 9 月上汽集团整车销量为 406,051 辆，同比下降 7.67%；产量为 406,494 辆，同比下降 11.25%。其中，新能源汽车销量为 224,973 辆，同比增长 18.72%；出口及海外基地销量为 150,008 辆，同比增长 49.07%。
IT之家附各品牌表现如下：
上汽集团乘用车 9 月产量 105,170 辆，同比增长 16.52%；销量 107,303 辆，同比增长 14.51%。
上汽大众 9 月产量 67,469 辆，同比下降 29.54%；销量 60,402 辆，同比下降 35.80%。
上汽通用 9 月产量 41,231 辆，同比下降 22.05%；销量 40,009 辆，同比下降 19.14%。
上汽通用五菱 9 月产量 136,020 辆，同比下降 21.12%；销量 143,386 辆，同比下降 9.43%。
上汽大通 9 月产量 31,618 辆，同比增长 35.92%；销量 31,699 辆，同比增长 52.28%。
智己汽车 9 月产量 8,658 辆，同比下降 19.18%；销量 8,000 辆，同比下降 27.85%。
上汽正大 9 月产量 3,844 辆，同比增长 53.45%；销量 2,690 辆，同比增长 56.03%。
上汽通用五菱汽车印尼 9 月产量 2,286 辆，同比增长 53.84%；销量 2,231 辆，同比增长 50.54%。
捷仕达名爵汽车印度公司 9 月产量 7,619 辆，同比增长 16.53%；销量 7,959 辆，同比增长 19.15%。