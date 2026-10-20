HKC 推出其首批压风式笔电散热器，猎弦 F50 系列 299 元起

IT之家 10 月 20 日消息，HKC（惠科）即将于今晚 20:00 发售其首批压风式笔记本电脑散热器 —— 猎弦 F50 系列。

新品标准版到手价 299 元，可选极夜黑 / 破晓白；Pro 版到手价 399 元，提供银翼灰一种配色。

猎弦 F50 系列的核心是 TurboFan H1 涡轮风扇，其直径 125mm、厚度 28mm，采用双滚珠轴承，转速可达 3600RPM，可为 CPU 与 GPU 热点带来平均 29℃ 的降温，满载噪声 53dB。

这款散热器兼容 15" ~ 17.3" 机型，配备高弹性密封记忆棉框架和可拆卸防尘滤网，采用 USB-C 供电（最大转速需 24W），拥有可跟随风力大小调整的 RGB 灯带，倾斜角度支持单手调节。

猎弦 F50 Pro 在标准版的基础上提供了智能温控调速支持，可实现更稳定的性能释放；还集成有 USB 5Gbps Hub（1C 上行、2A1C 下行）功能。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。