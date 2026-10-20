223 港币起卡普空《怪物猎人：荒野》任天堂 Switch 2 版本开启预购，同步上线游戏试玩版

IT之家 10 月 20 日消息，卡普空宣布旗下《怪物猎人：荒野（Monster Hunter Wilds）》任天堂 Switch 2 版本现已开启预购，本作将于 2026 年 12 月 4 日发售，以 eShop 港服为例，其中标准版定价 298 港币（现汇率约合 254.2 元人民币），首发价 223 港币（IT之家注：现汇率约合 190.2 元人民币），豪华版定价 598 港币（现汇率约合 510.1 元人民币）。

官方同步上线了游戏试玩“序章体验版”，玩家可游玩从角色创建开始，体验揭开故事序幕的序章，以及 Chapter1-3「前往森林」的内容。IT之家附游戏 eShop 地址（https://store.nintendo.com.hk/70010000102605）。

据IT之家了解，《怪物猎人：荒野》Switch 2 版本支持本地无线联机，附近的玩家只要各自拥有 Switch 2 并下载体验版，就能通过主机之间的无线连接组队狩猎。

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