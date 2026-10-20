全新央企国家数据集团在雄安新区成立，主责数据资源开发利用、破除“数据孤岛”

IT之家 10 月 20 日消息，据新华社报道，国家数据集团有限公司今日在河北雄安新区正式成立。

该集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，总部位于雄安新区。集团成立的目标包括推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展以及繁荣数据产业生态。成立后，国家数据集团将在有关部门指导下加强央地联动，推动能力共用、经验共享、业务共拓。

国家数据专家咨询委员会委员张向宏表示，国家数据集团的成立具有极其重要的战略意义。集团以市场化、专业化为导向，将承担起开发、整合和运营国家级数据资源的重任，推动数据资源的跨行业、跨区域流动与共享，大幅提升数据资源配置效率，破除“数据孤岛”，有助于加快构建全国一体化数据市场。从国际来看，国家层面成立数据集团，在全球范围内也是一种先行先试，将有效提升我国在全球数据资源竞争中的地位。

IT之家查询获悉，这家新央企的筹备已持续一年有余。2025 年初，国务院国资委筹备组建国家数据集团的消息首次传出，此后多次出现在数据要素板块的市场讨论中。10 月 17 日，《中国证券报》独家报道称其“或将于近日挂牌成立”，随即引发数据要素概念股走强。

国家数据集团被定位为数据要素市场的市场化运营执行主体，与 2023 年 10 月挂牌的国家数据局形成分工：国家数据局承担规则制定、统筹协调与监管职能，国家数据集团则负责具体的市场运营和落地执行。

这一分工的背景是数据流通中长期存在的结构性矛盾。国家数据局曾多次指出，数据流通利用面临“不愿、不敢、不会”三大难题：政务数据分散在不同部门，数据孤岛与重复建设并存；高质量数据供给不足，难以满足人工智能大模型训练等需求；数据资产化路径不清，价值难以计量和交易。国家数据集团的介入，意在依托央企的信用与安全管控能力，把沉睡的公共数据和行业数据在合规框架下汇聚、治理和加工，推动其从“资源”向可交易、可入表、可融资的经营性资产转化。

在业务架构上，国家数据集团的主线预计覆盖数据基础设施建设与运营（包括算力调度、可信数据空间、数据登记与流通平台）、公共数据授权运营、重点行业与企业数据资源开发，以及数据流通交易与生态服务。

它与地方数据集团之间并非简单的上下级或竞争关系。目前全国已组建超过 100 家数据集团，近 30 个省级行政区基本实现省级数据运营主体全覆盖；国家平台侧重跨区域、跨行业的底座建设与流通体系，地方平台深耕本地公共数据授权运营与场景落地，二者构成“国家 — 区域”双层运营体系。

相关政策铺垫在更早时候已经完成。2022 年 12 月，“数据二十条”首次系统提出数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的产权框架；“十五五”规划纲要进一步将建设全国一体化数据市场列为重点任务。财政部推动的数据资产入表规则，则为企业将合规数据资源从费用项转为资产项提供了会计路径。国家数据集团在雄安新区的落地，延续了近年新设央企总部向雄安集中的布局路径，也使数据要素市场化配置改革有了一个实体化的运营载体。