消息称苹果 iPhone Duo 折痕区域较软，手指滑动会有“形变”

IT之家 10 月 20 日消息，据博主 @豆子发了芽 今日分享，苹果 iPhone Duo 折痕区域较软，手指滑动都会有“形变”。

该博主还补充了相关测试视频。从画面可以看到，当手指触摸 iPhone Duo 的折痕区域时，可以看到明显的凹痕。

另一位博主 @Kang 今日也谈及了该话题，并分享了专业人士的看法，称其在结构上还挺好：第一是增加缓冲，可能在低温环境和高温环境下有空间释放收缩应力；第二是只有铰链上方才是这样的情况，使用影响不大。但坏处就是考验表面聚合物贴合层的寿命，如果硬度不够的话容易有印子。

IT之家注意到，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 已于 10 月 16 日开启预购，国行定价 15,999 元起。手机内屏规格为 7.6 英寸 1878×2670 分辨率 120Hz（屏下摄像头），外屏规格为 5.4 英寸 1398×2034 分辨率 120Hz，两块屏幕均支持全天候显示，以及最高 3000 尼特的户外峰值亮度。

该机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，号称相对 iPhone 17 Pro 持续性能提升 35%。软件方面，该机充分利用大屏空间，主屏幕上的程序坞采用竖向布局，控制项放在了方便拇指操作的位置。手机支持同时操作两个应用，支持半折叠使用，可秒变日历、闹钟、桌面音箱。

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