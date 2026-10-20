3018 元打卡 7 天全额返：可孚 C11 B25S 双水平呼吸机 20:00 抢 100 台免单

可孚 C11 B25S 双水平呼吸机定价 4280 元，今晚 20:00 京东自营直降至 3468 元，PLUS 会员仅 3018 元。

在 10 月 20 日 20 点下单并付款成功的订单，按照付款时间排序：

前 100 名 付款订单可享全额免单资格

前 101~200 名可得 3 年耗材礼包（3 年鼻罩价值 2000 元）

根据国家税收法规，本活动返款属于偶然所得，依法需缴纳个人所得税，品牌方将为您代扣代缴 20% 税款，实际到账为税后金。

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

11 月 2 日公布前 100 名免单 / 前 200 名耗材礼包名单，介意慎拍：

目前闲鱼无法发布呼吸机类产品，非常难出二手哦。

如果是同城出二手的话，仅使用 7 天的 C11 B25S 大概率能出到 2000+ 元（需以本地市场为准）。

前 2 秒以内 (含 2 秒) 成交视为黄牛机器人下单取消中奖资格，全额返名单从第 3 秒开始计；

免单申请人需满足呼吸机累计使用时长用 满 7 天 且不低于 21 小时；

使用时长以呼吸机内置累计时长、可孚 Ail ink 小程序和后台数据为准，且 SN 码与睡眠记录需吻合；

免单金额为订单实付金额，会以银行卡打款形式发放至中奖者京东账户，免单中奖用户需在 11 月 30 日前打款信息登记至店铺客服；

3 年耗材礼包：送 3 年鼻罩 (价值 2000 元)，每半年领一个，总共领 3 年；

活动结果将 11 月 2 日公布在店铺发现频道。

此款整体使用感受不错，之家前几轮有很多老哥上车，反馈都还可以。

可孚的鼻罩并不便宜，日常国补后 300 元左右，一乖自己买过一个，用着还不错。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】