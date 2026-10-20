儿童手表品牌成小学生社交准入门槛，“小天才封闭社交倒逼家长购买”冲上热搜

IT之家 10 月 20 日消息，据钱江视频、大象新闻等多方报道，话题“小天才封闭社交倒逼家长购买”今日冲上热搜 TOP1，引发了网友大量讨论。

报道提到，起因是有家长吐槽小天才不能跨品牌加好友，只有同为小天才的孩子才能“碰一碰”加好友。不买这个品牌，孩子可能被同学圈子挡在门外，等于替孩子交了一笔“合群税”。还有网友表示，小天才手表社交封闭性强，手表平台不与外界互通兼容，其他品牌手表的孩子无法进入小天才的社交圈。

小天才官方客服回应称，小天才手表系统不支持直接添加华为、小米等其他品牌手表为好友，但可将其他品牌手表添加到联系人中正常联系，只是无法使用小天才好友圈等社交功能，不同型号的小天才手表只要同属小天才品牌，即可互加好友。

对于后续新品是否会支持添加华为、小米等品牌，客服称目前尚未收到相关通知，需以新产品发布后的官网公告或通知为准，现阶段无法确定。

洛图科技（RUNTO）数据显示，2026 年 8 月，中国智能儿童手表线上市场销量 TOP4 品牌的合计份额为 57.1%，环比回落 3.4 个百分点、同比提升 9.2 个百分点；销额 TOP4 品牌的合计份额为 79.9%，环比回落 2.1 个百分点、同比提升 6.7 个百分点。

小天才在线上市场的销量份额为 27.8%，销额份额为 52.6%，居双榜第一。不过，其销量同比下降 6.0%，份额亦环比回落 1.8 个百分点，同时销额份额环比回落 0.7 个百分点。依托高客单机型与儿童社交网络效应，龙头地位依然稳固。

不过，儿童手表品牌成小学生社交准入门槛这一现状即将迎来转折。参考IT之家此前报道，去年 5 月，根据国家标准委下达的强制性国家标准制修订计划，工业和信息化部组织完成了《儿童手表安全技术要求》强制性国家标准（征求意见稿）的编制工作。

征求意见稿提到的要求包括不可预装 AI 语音问答应用，不同品牌手表之间允许添加通讯录等。根据规划，《儿童手表安全技术要求》强制性国标将于 2027 年 1 月 1 日实施，明确要求不同品牌手表可交换电话号码和昵称。