工信部：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》发布实施，为自动驾驶产品明确统一安全准入基线

IT之家 8 月 4 日消息，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。

据介绍，这也是我国首部针对 L3 级有条件自动驾驶和 L4 级高度自动驾驶系统的强制性国家标准，该标准是对 2024 年发布的推荐性国家标准 GB/T 44721—2024《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》的系统性升级，从推荐性转为强制性。

工信部官方表示，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》的发布实施，为自动驾驶产品明确了统一的安全准入基线，对规范自动驾驶技术研发应用、提升道路交通安全水平、压实企业安全主体责任、护航产业健康可持续发展具有重要意义。

IT之家查询全国标准信息公共服务平台获悉，国家标准《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》 由 339（工业和信息化部）归口，委托 TC114SC34（全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分会）执行。主要起草单位包括：

中国汽车技术研究中心有限公司

工业和信息化部装备工业发展中心

比亚迪汽车工业有限公司

引望智能技术有限公司

安徽蔚来智驾科技有限公司

中国软件评测中心 (工业和信息化部软件与集成电路促进中心)

安徽江淮汽车集团股份有限公司

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

浙江吉利控股集团有限公司

北京航迹科技有限公司

重庆长安汽车股份有限公司

公安部道路交通安全研究中心

国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心

上海汽车集团股份有限公司技术中心

广州小鹏汽车科技有限公司

招商局检测车辆技术研究院有限公司

博世汽车部件（苏州）有限公司

初速度（上海）汽车技术有限公司

北京赛目科技股份有限公司

北京理想汽车有限公司

梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司

中国第一汽车集团有限公司

中国汽车工程研究院股份有限公司

襄阳达安汽车检测中心有限公司

工业和信息化部电子第五研究所

宝马（中国）服务有限公司

东风商用车有限公司

北京地平线信息技术有限公司

日产（中国）投资有限公司

广州汽车集团股份有限公司

大众汽车（中国）投资有限公司

阿波罗智能技术（北京）有限公司

北京汽车研究总院有限公司

宇通客车股份有限公司

清华大学

小米汽车科技有限公司

国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司

北京航空航天大学

上海交通大学

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