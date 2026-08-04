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工信部：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》发布实施，为自动驾驶产品明确统一安全准入基线

2026/8/4 19:06:29 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 8 月 4 日消息，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施

据介绍，这也是我国首部针对 L3 级有条件自动驾驶和 L4 级高度自动驾驶系统的强制性国家标准，该标准是对 2024 年发布的推荐性国家标准 GB/T 44721—2024《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》的系统性升级，从推荐性转为强制性。

工信部官方表示，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》的发布实施，为自动驾驶产品明确了统一的安全准入基线，对规范自动驾驶技术研发应用、提升道路交通安全水平、压实企业安全主体责任、护航产业健康可持续发展具有重要意义。

IT之家查询全国标准信息公共服务平台获悉，国家标准《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》 由 339（工业和信息化部）归口，委托 TC114SC34（全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分会）执行。主要起草单位包括：

  • 中国汽车技术研究中心有限公司

  • 工业和信息化部装备工业发展中心

  • 比亚迪汽车工业有限公司

  • 引望智能技术有限公司

  • 安徽蔚来智驾科技有限公司

  • 中国软件评测中心 (工业和信息化部软件与集成电路促进中心)

  • 安徽江淮汽车集团股份有限公司

  • 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

  • 浙江吉利控股集团有限公司

  • 北京航迹科技有限公司

  • 重庆长安汽车股份有限公司

  • 公安部道路交通安全研究中心

  • 国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心

  • 上海汽车集团股份有限公司技术中心

  • 广州小鹏汽车科技有限公司

  • 招商局检测车辆技术研究院有限公司

  • 博世汽车部件（苏州）有限公司

  • 初速度（上海）汽车技术有限公司

  • 北京赛目科技股份有限公司

  • 北京理想汽车有限公司

  • 梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司

  • 中国第一汽车集团有限公司

  • 中国汽车工程研究院股份有限公司

  • 襄阳达安汽车检测中心有限公司

  • 工业和信息化部电子第五研究所

  • 宝马（中国）服务有限公司

  • 东风商用车有限公司

  • 北京地平线信息技术有限公司

  • 日产（中国）投资有限公司

  • 广州汽车集团股份有限公司

  • 大众汽车（中国）投资有限公司

  • 阿波罗智能技术（北京）有限公司

  • 北京汽车研究总院有限公司

  • 宇通客车股份有限公司

  • 清华大学

  • 小米汽车科技有限公司

  • 国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司

  • 北京航空航天大学

  • 上海交通大学

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关键词：工信部汽车自动驾驶L4智能网联L3强制性国家标准

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