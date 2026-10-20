理想汽车“连山”完整自研三电技术体系发布，覆盖电池、电驱、充电网络

IT之家 10 月 20 日消息，在今晚的 Power Day 理想汽车电动技术发布会上，理想汽车“连山”完整自研三电技术体系发布，包含连山电池、连山电驱和充电网络。

理想汽车还发布了连山电池保障计划，其中包含两项终身保障：

电池不自燃终身保障；

碰撞不起火终身保障。

据介绍，连山电池具备长寿命特性，采用高稳定正极、低锂耗负极设计，搭配电解液双配方长寿命技术，支持持续动态修复。理想汽车官方表示，电芯材料级改善 + 电池包高度集成 + 整车级调度 = 全系车型续航提升，同时连山电池全系 8 年或 16 万公里电池健康度≥75%。

另外，理想汽车的连山电驱采用自主专利 CAR119 铸铝转子材料，城市纯电续航提升超 15km、高速纯电续航提升超 8km；理想还将传统功率模块进行了系统性重构，让电流可以直通芯片，续航提升 30km，同时头部空间释放 24mm。理想汽车认为，下一代电驱系统体积不变大，动力续航一起涨。

IT之家注意到，理想超充站已突破 4200 座，实现城市、高速、景区全覆盖；打通“12 纵 13 横”高速公路，年内达成平均 100km 一个站；设备可用率 99.9%，可提前看场站实况；同时高流量高速超充站节假日还有专人值守。