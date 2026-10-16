2026 款理想 i6 智能座舱升级：支持苹果 CarPlay、华为 HiCar，更新 29 英寸 6K 全景屏

IT之家 10 月 16 日消息，理想汽车今日发布新一期答网友问，公布了关于 2026 款理想 i6 智能座舱的几大升级。

IT之家从官方介绍获悉，2026 款理想 i6 支持 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar 和 ICCOA Carlink。手机连上车机后，原车的车辆控制、驾驶信息、空调、座椅调节等功能照常可用，车机 App 和手机 App 之间也可以丝滑切换。

2026 款理想 i6 的 29 英寸 6K 全景屏，不只是把屏幕做得更大、更清楚，也重新考虑了主驾、副驾和停车休息时，大家各自最常用的体验。

开车时，信息看得更清楚：大卡片式桌面让常用信息一目了然；副驾无人或暂不使用屏幕时，更多显示空间会留给主驾。打开地图后，显示宽度增加近 1.5 倍，让导航视野更加开阔。

副驾看视频时，可以随心调节尺寸：副驾视频区域可以缩小扩大，支持 16:9 无黑边显示，主驾应用窗口自动调整。

停车后，大屏沉浸式观影：支持全尺寸 21:9 视频播放，并可根据大家的喜好选择居左、居中或居右显示，让车内成为一个自在的私人观影空间。

理想还在全景屏中加入了一些小功能。比如，桌面底部的常用功能栏增加了动态模糊效果，界面切换更自然；三指横划可以切换到“放空桌面”，流动光影会跟随氛围灯变化，听歌时还能同步显示歌词。

此外，2026 款理想 i6 搭载目前行业最先进的车机芯片高通骁龙 8797。即使连续快速滑动屏幕、频繁切换页面，界面也能保持流畅，不容易出现点完以后还要等页面反应，或者出现画面卡顿掉帧的情况。